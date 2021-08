Hervé a peur du jugement de ses proches

Lecture - 32m07s

Hervé n'ose pas parler de son orientation sexuelle. Il doute beaucoup, et il a peur que ses proches le jugent. Il y a quelque temps, Hervé s'est fait agresser dans la rue à cause de son homosexualité.



Chaque soir de l'été, dans "Parlons-Nous", Cécilia Commo accueille les auditeurs en direct pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).