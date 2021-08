Hervé n'assume pas son homosexualité

Lecture - 32m07s

Hervé n'ose pas parler de son orientation sexuelle. Il doute beaucoup, et il a peur que ces proches le jugent. Il y a quelque temps, Hervé ces faits agressés dans la rue à cause de son homosexualité.



