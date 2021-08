Maya est séparée depuis 1 an, elle n'arrive pas à l'oublier

Lecture - 31m

L'ex-mari de Maya ne l'aimait plus. Depuis un an, elle n'arrive pas à passer à autre chose, elle a besoin de l'appeler constamment et d'avoir de ces nouvelles. Maya se pose beaucoup de questions et aimerait tourner la page de cette relation.



Chaque soir de l'été, dans "Parlons Nous", Cécilia Comme accueille les auditeurs en direct pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).