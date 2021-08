INÉDIT - Violences familiales : où en est Marie, inquiète pour ses petites-filles ?

Lecture - 21m36s

Violences familiales : où en est Marie, inquiète pour ses petites-filles ?



Marie est grand-mère de deux petites filles. Il y a un an, elle a commencé à avoir des soupçons : ne seraient-ils pas maltraités par leurs parents ? Après avoir passé un week-end chez sa grand-mère, la plus grande, 4 ans, lui avait confié qu'elle ne voulait pas retourner chez eux et décrivait des scènes de violences.



Marie a confiance en son fils, qui nie avoir levé la main sur ses enfants, mais ne croit pas sa belle-fille, au point d'avoir déposé des mains courantes à la gendarmerie et contacté une association d'aide aux victimes. Un an après, où en est l'enquête ? Marie a-t-elle réussi à parler à son fils ?



