Sandrine est en conflit avec son fils

Lecture - 25m27s

Sandrine ne comprend plus son fils. Depuis deux mois, il se renferme sur lui-même et devient violent verbalement. Il ne sort plus et il est constamment sur les jeux vidéo. Elle ne sait plus comment faire pour aider son fils.



