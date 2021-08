Marie souffre de solitude depuis le décès de son mari

Lecture - 22m21s

Marie se sent très seule dans sa maison à la campagne. Sa situation lui rappelle que sa mère s'est suicidée à cause de la solitude. Marie ne sait pas si elle doit déménager dans une grande ville afin de rencontrer du monde.



Chaque soir de l'été, dans "Parlons Nous", Sabine Callegari accueille les auditeurs en direct pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).