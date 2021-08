INÉDIT - Amour, travail, alcoolisme... Victor a-t-il réussi à rebondir ?

Lecture - 25m35s

A l'été 2020, Victor a été quitté par la femme qu'il pensait être celle de sa vie. Quelques mois auparavant, il avait perdu son travail, en pleine pandémie. Son père, handicapé, avait, lui, toujours besoin de son aide et de son attention. Tout cela pesait lourd sur ses épaules et son mental... Si bien que Victor s'était réfugié dans l'alcool.



Un an après, où en est-il ? Victor a-t-il retrouvé l'amour ? Un travail ? A-t-il trouvé les raisons plus profondes de son mal-être ? Dans cet épisode inédit, Victor nous raconte comment se sont déroulé les derniers mois, aux antipodes de l'année 2020.



