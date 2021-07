Depuis la perte de sa maman, Alexandra culpabilise beaucoup

Lecture - 21m32s

Il y a un an, la maman d'Alexandra est décédé d'une maladie des poumons. Depuis, elle se sent perdue, elle culpabilise beaucoup et n'arrive pas à faire le deuil.



