Jean-Marc est depuis quelques semaines infidèles. Il ne sait pas comment le dire à sa femme

Jean-Marc est marié depuis 23 ans. Depuis 3 semaines maintenant il trompe sa femme avec une inconnu. Il ne sait plus si il l'aime vraiment et se pose beaucoup de questions sur sa relation.



