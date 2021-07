Après un an de relation, Julien doute de la sincérité de sa compagne

33m07s

Julien est en couple avec une femme plus âgée que lui, qui attire beaucoup d'hommes. Julien pense que cette femme n'a pas la même vision du couple que lui. Il est constamment dans la peur et se compare à chaque homme qu'il croise. Il se demande si cette relation doit continuer.



