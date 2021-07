Carla vit une relation difficile. Son compagnon n'assume pas leur relation devant d'autres personnes

Carla sort avec un homme depuis 8 mois. Cet homme n'assume pas leur relation, en privé ils filent le parfait amour et quand ils sont en compagnie d'autres personnes il dit que c'est juste une amie. Carla est totalement perdue et ne sait pas si elle doit mettre un terme à cette relation.



Chaque soir de l'été, dans Parlons Nous, en direct Sabine Callegari accueille les auditeurs pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).