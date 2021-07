INÉDIT - Guillaume a-t-il repris contact avec sa fille de 15 ans ?

Lecture - 23m37s

Guillaume a appelé RTL en mai 2020. Il n'avait plus de nouvelles de sa fille depuis 4 ans. Après la séparation de ses parents, celle-ci était partie vivre chez sa mère car elle ne s'entendait pas avec la nouvelle compagne de Guillaume, ni avec ses enfants.



Guillaume était désespéré : sa fille âgée de 15 ans disait qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Après s'être éloignée de plus en plus, elle a coupé les ponts, laissant les appels et SMS de son père sans réponse. Un an après, Guillaume a-t-il réussi à renouer les liens ?



Caroline Dublanche vous accompagne tout l'été dans le podcast "Que sont ils devenus ?" Rupture amoureuse, échecs professionnels, peur de ne pas être à la hauteur... Chaque mardi, l'animatrice de "Parlons-Nous" prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle toute l'année.