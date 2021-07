Martine s'inquiète pour sa fille qui est devenue dépendante de son mari

Martine est très inquiète pour sa fille de 26 ans qui est devenue totalement dépendante de son mari. Elle ne voit plus ses amis et à arrêter de travailler. Elle ne sait plus quoi faire pour raisonner sa fille.



