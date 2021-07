A cause de son handicap, Suzanne souffre de solitude

Suzanne est malvoyante depuis 2004. Son handicap l'oblige à rester cloitrée chez elle, car elle ne peut pas descendre les escaliers seule. Elle se sent abandonnée et souffre beaucoup de cette solitude.



