Aurélie souffre de dépression depuis qu'elle a changée de région

Lecture - 20m56s

Pour raison familiale Aurélie a due changer de région il y a 7 ans. Aujourd'hui elle n'a toujours pas réussi à s'intégrer socialement et professionnellement. Aurélie souffre de dépression et ne sait pas comment en sortir.



Chaque soir de l'été, en direct Sabine Callegari accueille les auditeurs pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).