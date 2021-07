Eric a le sentiment que sa thérapie ne fonctionne plus

Lecture - 22m36s

Eric souffre de dépression depuis une vingtaine d'années. Il en a seulement eu conscience il y a quatre ans et est suivi par une thérapeute. Aujourd'hui, il a le sentiment que sa thérapie ne l'aide plus à avancer.



