Max, non-voyant, n'ose pas déménager pour changer de région

Lecture - 21m30s

Max est non-voyant et souhaite changer de région. Mais sa cécité rend plus compliquée la perspective d'un déménagement. Comment trouver le déclic pour oser ?



