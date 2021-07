Bruno pèse plus de 250 kilos et ne trouve pas d'établissement spécialisé

Lecture - 40m16s

On a diagnostiqué à Bruno une tumeur de l'hypophyse il y a un an. C'est pour cette raison qu'il subit depuis huit ans une importante prise de poids. Il pèse aujourd'hui plus de 250 kilos. Bruno désespère de trouver un établissement spécialisé dans l'obésité.



Chaque soir de l'été, en direct Sabine Callegari accueille les auditeurs pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).