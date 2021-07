INÉDIT - Rupture amoureuse : où en est Lucie, quittée pendant le confinement ?

Lucie a 29 ans et a appelé RTL pour la première fois en avril 2020 pour confier sa douleur : elle venait tout juste d'être quittée par un collègue avec lequel elle vivait une histoire d'amour depuis 9 mois. Cet homme marié était retourné vivre auprès de sa famille pendant le confinement.



Deux mois plus tard, à la fin du mois de mai, Lucie a rappelé pour confier son stress : elle allait reprendre le travail, et retrouver cet homme qu'elle aimait. Etait-il heureux de retour avec sa femme et son fils ? Une réconciliation était-elle possible ? Comment interpréter son attitude ambivalente ? Lucie semblait confuse et désemparée. Qu'en est-il aujourd'hui ?



Caroline Dublanche vous accompagne tout l'été dans le podcast "Que sont ils devenus ?" Rupture amoureuse, échecs professionnels, peur de ne pas être à la hauteur... Chaque mardi, l'animatrice de "Parlons-Nous" prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle toute l'année.