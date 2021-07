Le compagnon de Fabienne a annoncé qu'il avait rencontré une femme sur internet

Lecture - 13m17s

Fabienne est en couple depuis un an. Mais son compagnon a rencontré une femme sur internet et souhaite la rejoindre. Il a dit à Fabienne que si sa nouvelle relation ne marchait pas, il reviendrait. Fabienne est très remontée.



Chaque soir de l'été, en direct Sabine Callegari accueille les auditeurs pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).