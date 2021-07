L'ex d'Audrey a rompu sans lui donner de raison

Lecture - 21m36s

Audrey a vécu pendant 8 mois une relation avec un homme qui a traversé la France plusieurs fois pour la voir. Puis il est devenu de plus en plus distant, jusqu'à ce qu'il décide de rompre sans raison apparente. Un épisode qu'Audrey n'a pas très bien vécu.



