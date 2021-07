La décision de Sandra est vécue comme un drame par sa mère

24m09s

Séparée depuis 4 ans, Sandra a la garde alternée de ses filles de 8 et 10 ans. Le mercredi matin, comme elle travaille, elle demandait à sa mère de garder les petites. Alors qu'elle souhaite commencer à les responsabiliser, Sandra a annoncé à sa mère qu'elle viendrait de moins en moins. Une décision vécue comme un drame par la grand-mère, qui se sent exclue.



