Sophie culpabilise d'avoir rompu les liens avec ses parents

Lecture - 23m24s

A 28 ans, Sophie a coupé les ponts avec ses parents. Son père n'a jamais voulu d'enfants et a donc fait subir beaucoup de violence psychologique à Sophie et son frère. Malgré tout, il continuait de lui imposer un lien téléphonique quotidien. Sophie se demande si elle a pris la bonne décision.



