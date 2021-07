Hervé est amoureux d'une amie d'enfance

Lecture - 23m49s

Hervé est ami avec une femme depuis l'âge de 8 ans. Il a été amoureux d'elle plus jeune. Il y a 15 ans, son amie a perdu son mari. Aujourd'hui, Hervé est séparé et redevient amoureux d'elle 50 ans plus tard. Il ne sait pas comment gérer cette situation.



Chaque soir, en direct Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).