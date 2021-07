Le parcours de Karim pour sortir de son addiction à l'alcool

Lecture - 22m48s

Suite à une enfance marquée par l'éducation violente de son père, Karim a sombré dans l'alcool lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années Karim a eu une prise de conscience et a décidé d'entamer son parcours vers l'abstinence, grâce à la psychanalyse et aux alcooliques anonymes.



