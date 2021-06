Michaël souhaite nouer une relation amoureuse à distance

Lecture - 19m04s

Michaël a rencontré une femme par l'intermédiaire d'un groupe de rencontres en visio. Il se sont vu deux fois et le courant semble être bien passé entre eux. Michaël voudrait avoir des conseils pour entretenir la relation malgré la distance et sans être trop étouffant.



Chaque soir, en direct Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).