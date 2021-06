Durant son cancer, Catherine n'est pas soutenue par son mari, en pleine crise de la quarantaine

Lecture - 50m48s

Catherine est avec son mari depuis 11 ans. Depuis qu'il a eu 40 ans, elle ne le reconnait plus. Il sort et boit beaucoup. Peu de temps après, on a diagnostiqué un cancer du sein à Catherine. Elle pensait que cela allait calmer la crise de son mari, mais il n'en est rien. Elle ne bénéficie d'aucun soutien de sa part.



Chloé a, elle aussi, été très déçu lorsqu'elle a eu besoin de l'aide de son mari. Elle a décidé de le quitter.



Chaque soir, en direct Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).