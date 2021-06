Pierre fait tout pour garder un lien avec sa fille aux États-Unis

Lecture - 36m04s

Il y a huit ans, Pierre a eu une fille en Chine avec une femme américaine. Mais peu de temps après la naissance, la relation s'est gâtée sans raison. La femme est repartie aux USA avec la petite et Pierre a été complètement exclu. Pierre fait le maximum pour garder un lien avec sa fille malgré la distance et la mauvaise volonté de la mère.



Chaque soir, en direct Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).