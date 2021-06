Marie-Claude va se faire opérer pour un cancer du sein

Lecture - 20m20s

Il y a deux semaines, on a diagnostiqué un cancer du sein à Marie-Claude. Elle va se faire opérer dans quelques jours et est angoissée quant à la suite des évènements.



