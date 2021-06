Hélène s'est occupée de sa mère malade et cela a eu des effets négatifs sur sa vie

Lecture - 29m03s

Hélène s'est occupée seule de sa mère, en fin de vie, durant deux ans. Cela a bouleversé l'existence d'Hélène qui a perdu son mari et son travail. Et cela a aussi détérioré les relations avec sa fille.



