Célia culpabilise d'en vouloir à sa mère, en fin de vie

Lecture - 23m20s

Célia s'occupe énormément de sa mère de 88 ans qui soufre de troubles psychiques à cause de son âge avancé. Mais cela devient trop lourd à porter pour elle. Surtout que Célia n'a pas reçu d'attention de la part de sa mère et ressent de la colère à son égard.



