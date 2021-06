Camille s'inquiète de l'éloignement de son fils

Camille ne voit plus son fils depuis 4 ans. Il s'est aussi éloigné de sa sœur jumelle, de sa deuxième sœur et de son meilleur ami. Visiblement, ce serait sa femme qui le tiendrait à l'écart de Camille et du reste de sa famille.



