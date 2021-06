Marie-Odile n'a pas vu ses enfants depuis 30 ans

Lecture - 22m43s

Marie-Odile ne voit plus ses enfants depuis une trentaine d'années. Au moment de son divorce, ils sont partis vivre chez leur père. Depuis elle n'a de nouvelles que par sms et parfois par téléphone.



