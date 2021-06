Les confidences de son ami déstabilisent Loïc

Lecture - 21m10s

L'ami de Loïc lui a confié les violences sexuelles qu'il a subi lorsqu'il était enfant. Il n'est pas allé plus loin. Suite à ces confidences, Loïc a pris conscience du vécu son ami et en a été très attristé. Il ne sait quelle attitude adopter face à son ami. Doit-il lui en reparler ?



