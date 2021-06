Martial est sur la route la semaine et s'occupe de sa mère en fauteuil le week-end

Martial travaille la semaine et s'occupe de sa mère en fauteuil le week-end. C'est le seul de sa fratrie à s'occuper d'elle. En plus de cela, Martial a du mal à trouver de l'aide auprès d'organismes car son frère a tout fait pour dégrader les contacts avec ces derniers.



