Sandrine parle de son trouble bipolaire

Lecture - 15m53s

Sandrine est bipolaire, stabilisée grâce à un traitement. Elle est désormais plus posée, plus calme.



Chaque soir, en direct Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).