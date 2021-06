Benoît culpabilise d'avoir quitté sa femme pour sa maîtresse

Benoit était en couple depuis 13 ans. il y a un peu plus de deux ans, il est tombé amoureux d'une autre femme et a eu une relation suivie avec elle. Mais au moment de quitter sa femme, Benoît a découvert une une nouvelle facette de sa maîtresse.



