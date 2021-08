On refait les Jeux du 07 août 2021

Lecture - 27m56s

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.



Samedi 7 août, le nageur Florent Manaudou était invité en studio, six jours après sa médaille d'argent sur 50 m nage libre. Sera-t-il encore présent en 2024 pour les Jeux Olympiques, alors qu'il sera âgé de 33 ans ? "J'espère, il faut que je me qualifie encore mais c'est l'objectif". Découvrez son interview.

Ecoutez On refait les Jeux avec Marie Portolano et Christian Ollivier du 07 août 2021