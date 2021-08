Jeux Olympiques : Steven Da Costa et Kevin Mayer invités de RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano (remplacée par Christian Ollivier jeudi 5 août) et Jean-Michel Rascol pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.



Premiers invités de l'émission du jeudi 5 août, les deux médaillés du jour, le karatéka Steven Da Costa, sacré champion Olympique, et le décathlonien Kevin Mayer, qui a su se remobiliser après la première journée pour aller chercher de l'argent. "J'ai du mal à réaliser ce que j'ai accompli avec ces douleurs, explique-t-il (...) Je me suis battu, j'ai allongé mes tripes sur la piste et j'y suis allé, et c'est de ça dont je suis le plus fier".

Ecoutez On refait les Jeux avec Jean-Michel Rascol du 05 août 2021