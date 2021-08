JO 2021 : "J'aimerai bien vivre une dernière olympiade à Paris", lance Florent Manaudou sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.



Invités de l'émission du dimanche 1er août, Florent Manaudou, Romain Cannone et Christophe Lemaitre.