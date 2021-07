Jeux Olympiques 2021 : "On est des gosses", s'amuse Axel Clerget sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août)



Premier invité de l'émission du vendredi 30 juillet, le judoka Axel Clerget, l'un des héros du jour avec l'équipe de France de judo mixte, sacrée championne olympique après une victoire en finale face au Japon (4-1). "Ça va être difficile de nous faire redescendre sur terre, parce que quand il y en a un qui se calme un autre prend le relais, raconte-t-il. On est des gosses, et en même temps c'est les Jeux, un rêve de gosse".