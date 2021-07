JO 2021 : "Aujourd'hui, je peux vous dire que l'argent fait le bonheur", confie Madeleine Malonga

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol (Christian Ollivier mercredi 27 juillet) pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.



Première invitée de l'émission du jeudi 29 juillet, l'une des médaillées d'argent du jour, la judoka Madeleine Malonga. Juste après sa défaite en finale des -78 kg, la Française n'a pu retenir des larmes de déception. Mais quelques heures plus tard, elle l'assure : "Oui, ça va mieux, ça va vraiment mieux. Ces larmes de tristesse ont été remplacés par des larmes de joie. J'ai réalisé que c'était malgré tout une très belle médaille d'argent, et aujourd'hui je peux vous dire que l'argent fait le bonheur".

