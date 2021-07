Jeux Olympiques 2021 : Sarah-Léonie Cysique fait part de son "injustice" sur RTL

Lecture - 23m34s

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur toys les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter vers les épreuves du lendemain.



Première invitée de l'émission du lundi 26 juillet, la judoka Sarah-Léonie Cysique, médaillée d'argent en judo après s'être inclinée en finale des -57 kg sur un carton rouge pour une action jugée dangereuse... pour elle-même. Elle est retombée sur la tête lors d'un mouvement initié par son adversaire, la Kosovare Nora Gjakova.