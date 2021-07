JO Tokyo : "Soyez à la hauteur de qui vous êtes", lance Maracineanu aux champions français

Lecture - 22m31s

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur les grands temps forts du jour et se projeter vers les épreuves du lendemain. Première invitée de cette émission, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu.