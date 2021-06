"On refait le sport" reçoit Nicolas Escudé et Emmanuelle Bonet Ouladj

Lecture - 27m04s

Écoutez ou réécoutez "On refait le sport" du dimanche 30 mai 2021. Invités de cette émission, le DTN de la FFT, en direct de Roland-Garros, la co-présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail, candidate à la présidence du CNOSF, et Cassandre Beaugrand, triathlète sélectionnée pour les JO de Tokyo.