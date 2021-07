INÉDIT - On est fait pour la philo - À quoi sert la philosophie ?

Lecture - 7m02s

Aujourd'hui, la philosophie vit une renaissance et nul besoin d'être un grand sage pour s'y mettre. Pour faire de la philo, il faut juste savoir douter et s'interroger. La philosophie, elle est partout dans notre vie quotidienne, nos rapports aux autres, notre relation à nous-mêmes, nos libertés, notre consommation et nos envies. Et si on se posait un peu ? Et si on prenait le temps d'en discuter ensemble ? Vous allez voir que Spinoza, Sartre et Rousseau auraient été de très bonne compagnie, qu'ils avaient déjà beaucoup compris de notre monde du XXème siècle. Bienvenue dans « On est fait pour la philo ».