Bien-être : La marche, c'est bon pour le moral !

On nous a assez répété qu'il fallait marcher au moins 30 minutes par jour, mais cette recommandation n'est vraiment pas à prendre à la légère ! Les bienfaits de la marche sont prouvés et ils sont nombreux. Dans nos vies actives toujours plus remplies, nous sommes souvent pressés et optons alors pour les transports en commun ou la voiture.



Invités :

- Julien Charles, thérapeute, auteur du livre- "Compostelle Therapy" (Larousse)

- David Le Breton, Professeur de sociologie à l'université de Strasbourg

- Roger-Pol Droit, philosophe et écrivain- Livre- "Comment marchent les philosophes" (Éditions Paulsen)



