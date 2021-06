A-t-on pris conscience de nos besoins profonds pendant la crise ?

Lecture - 35m58s

La situation extraordinaire que nous vivons depuis plus d'un an a donné l'opportunité à beaucoup d'entre nous de nous interroger sur ce que nous voulons et souhaitons vraiment. Avons-nous tous subi un véritable électrochoc sur nos besoins profonds ? Sommes-nous tous tentés un jour de tout envoyer valser ? Comment un nouveau départ se prépare-t-il ?



Invités :

- Hélène Fresnel, journaliste à Psychologies Magazine

- Emilie Devienne, coach