Comment mieux supporter un environnement bruyant ?

Lecture - 4m11s

Huit Français sur dix en souffrent. Cela a des conséquences sur leur bien-être et leur santé. Le bruit met les nerfs à rude épreuve, il perturbe le sommeil, il fatigue... A la longue, il entraîne des troubles physiologiques : une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, une perturbation du métabolisme des sucres favorisant le diabète et le surpoids. Hélas, le problème n'est pas assez pris en compte. Le bruit est un fléau. Les personnes qui en sont victimes ont bien des droits théoriques, mais ils sont difficiles à faire valoir dans les faits. Ecoutez "On est bien" avec Aline Perraudin du 01 septembre 2021