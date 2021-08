Comment prendre soin de ses fascias pour dénouer les tensions ?

Lecture - 4m

S'occuper de ses fascias est tendance ! Prendre soin de ces membranes qui entourent nos muscles aiderait à garder une bonne mobilité. Toutes les structures de notre corps sont entourées de fascias, des fines membranes qui les maintiennent à leur place. Ces tissus conjonctifs soutiennent aussi les os, et stabilisent la colonne vertébrale. Longtemps considérées comme de simples enveloppes, les fascias suscitent un regain d'intérêt. Dans le milieu sportif, on en parle de plus en plus pour faciliter la récupération après le sport, ou encore la fasciathérapie. Ecoutez "On est bien" avec Aline Perraudin du 31 août 2021